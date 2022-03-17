Певица рассорилась с друзьями из-за того, что они не хотели ей верить.

Украинская певица Слава Каминская рассказала, что в России у нее было очень много друзей, но сейчас она со многими переругалась, так как они не хотели верить в то, что РФ вторглась в независимую Украину и устроила здесь войну.

"А ведь это даже не смешно…. У меня было много друзей из России, некоторые ими и остались, но их не так много. Я осознанно переругалась со всеми, мыслящими иначе, потому что они просто не захотели мне верить. Верить моим глазам и моим чувствам. Верить тому, что останется в нашем ДНК навсегда, страху, боли и сожалению, что мы оказались заложниками этого триллера под названием "власть". Как страшно жить во времена, когда ненависть пытается вытолкнуть любовь из наших реалий! У меня один ответ. Значит это кому-нибудь нужно", - написала Слава.

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