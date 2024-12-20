Славу Демина, который признавался в чувствах к Ксении Мишиной, застукали с другой женщиной

Он "спалился" с девушкой на концерте.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов поделился фотографией, на которой Слава Демин танцует с неизвестной женщиной.

Вероятно, вместе с ней он пришел на концерт. Есть ли между ними романтические отношения - неизвестно, так как Демин не комментирует свою личную жизнь.

Известно лишь то, что ранее он хотел построить отношения с актрисой Ксенией Мишиной. По словам Демина, они вместе проводили время, их сыновья подружились.

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Однако, когда телеведущий предложил Мишиной стать ближе, она отказалась. Также знаменитости рассказали, что у них не было интима.

Мишина объясняет свой отказ тем, что на тот момент не была готова к отношениям.

Интересно, что за плечами Демина уже есть развод. А вот Мишина никогда не была официально замужем. У нее были серьезные отношения, но она рассталась с молодым человеком, когда была еще беременна. Мужчина не общается ни с ней, ни с их сыном.

После этого Мишина закрутила публичный роман с комиком Александром Эллертом, но и с ним у нее не сложилось.

Напомним, ранее Слава Демин признался, на что тратит больше всего денег.

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