Слава Демин не верит, что выступление беглеца состоится.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин прокомментировал новость о новом концерте артиста-беглеца Олега Винника. Блогер высмеял очередную попытку исполнителя вернуться на сцену.

Своими мыслями относительно концерта шоумен поделился в Telegram. Как известно, одиозный певец, который уже почти три года отсиживается в Германии, пока в Украине продолжается полномасштабная война, объявил о двух концертах в Праге, Чехия. Они запланированы на 14 и 15 февраля.

Прошлое выступление Винника в Польше, которое должно было состояться в декабре, с треском провалилось. Дело в том, что билеты просто не продались, поэтому концерт отменили. На этот раз молчун выбрал значительно меньшую площадку - ресторан. Он будет исполнять свои песни в перерыве между дискотекой. Цены на билеты стартуют от 5 тысяч гривен.

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В своем посте Демин вспомнил неудачную попытку беглеца вернуться на сцену в Польше 21 декабря. Поэтому ведущий убежден, что ситуация не изменилась, и судьба концертов в Праге будет такой же, как и в Польше. Он прогнозирует, что выступления также будут отменены из-за низкой заинтересованности людей к творчеству Олега сейчас.

"Дядя Олег Винник после отмены концерта в Варшаве решил попытать удачу в Чехии. Отмена и этого концерта через 3, 2, 1..." - написал знаменитость.

Напомним, ранее исполнитель хита "Якби не ти" после критики Винника признался, что пожалел об этом. Максим Бородин считает, что ему не стоило так резко высказываться о беглеце.

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