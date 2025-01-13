Стало известно, почему у ведущего не сложились отношения с девушкой.

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин рассказал о своей личной жизни. Интервьюер признался, что ему понравилась одна из участниц шоу "Холостяк", но у них не получилось построить отношения.

Знаменитость взял интервью у финалистки проекта - таролога Анастасии Юзьвак. Во время него Слава признался, что на съемках постшоу "Холостяк. Как выйти замуж", где он был приглашенным экспертом, ему понравилась одна из участниц реалити. Правда, роман у них не сложился. Демин пригласил девушку на свидание, она согласилась, но подчеркнула, что это между ними возможно только дружеское общение, поскольку она уже находится в отношениях.

Юзьвак сразу предположила, что ведущему понравилась блогерша Настя Анисимова. Заметно, что Демин несколько застеснялся, услышав это, но не стал подтверждать и опровергать эту информацию. К слову, ранее Анисимова призналась, что закрутила новый роман после шоу с участником съемочной команды шоу.

"После одного из эпизодов проекта "Холостяк", где я был экспертом в постшоу, мне очень понравилась одна девушка. Я написал этой девушке сообщение и пригласил ее на кофе. Эта девушка мне сказала: "Спасибо, да, если просто пойти на кофе, то ок, но если это для того, чтобы продолжать и развивать отношения, то нет, потому что я уже в новых отношениях", - вспомнил блогер.

На вопрос интервьюера, свободно ли сердце таролога, она сказала, что да. Она пока не готова к новым отношениям, поскольку еще не до конца оправилась от реалити. К тому же у нее сейчас много работы, из-за которой девушка даже не может встретиться с подругами.

"Я не в отношениях. Сейчас я вообще полностью занимаюсь своим блогом. Я - отшельник, сижу целый день дома, занимаюсь своим блогом. Мне порой кажется, что я могу не ложиться спать и работы будет хватать на год вперед. Поэтому я полностью сосредоточена на блоге, изучаю развитие своей экспертности, чтобы еще глубже мочь человеку помочь духовными практиками и различными методами самоанализа. Я даже с подругами никуда не выхожу, поэтому не хожу сейчас на свидания", - поделилась финалистка проекта.

Напомним, ранее Слава Демин отреагировал на победу волонтерки Инны в шоу "Холостяк". Ведущий признался, что знаком с Инной и рассказал об их общении.

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