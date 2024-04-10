Ведущий впервые после развода в новых отношениях.

Известный украинский ведущий, интервьюер Слава Демин впервые после развода заявил, что он больше не холостяк. На своей странице в Instagram ведущий дал понять, что его сердце занято.

Демин опубликовал фотографию, на которой он держит за руку свою возлюбленную. При этом лица женщины не видно. Также на фото можно увидеть большой букет красных роз, которые ведущий, вероятно, подарил любимой.

Слава лаконично подписал свою "историю" и намекнул, что счастлив в новых отношениях.

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"Когда клево", - написал Демин.

Больше на странице ведущего нет ни фото, ни видео с новой избранницей. Также он не раскрыл имени своей возлюбленной. Однако даже по одному снимку можно понять, что мужчина и женщина - пара.

Стоит заметить, что ранее Слава в течение 13 лет был женат на тренере Ксении Мищенко. У пары родился сын Владислав. Однако в 2021 году Демин заявил о разводе с женой. Они остались в хороших отношениях.

Напомним, ранее Демину приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной.

Также мы писали о том, что Слава Демин, которого подозревали в романе с Мишиной, рассказал о расставании.

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