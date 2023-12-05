Актриса Ксения Мишина и ведущий Слава Демин снова вместе провели время. Они вместе со своими сыновьями Платоном и Владиславом отправились на поиски пещеры за городом.
На своей странице в Instagram Мишина опубликовала "сториз", в котором показала их "незакрытый со Славой гештальт перед детьми".
Ранее они уже ездили в Вытачевскую часовню, однако ту самую пещеру, которую хотели, не нашли. В этот раз им все же удалось это сделать.
Стоит отметить, что все это происходило в позднее время суток, когда на улице уже было темно. Ксения призналась, что ей было страшно.
К слову, на кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, что Ксении и Славе весело вместе. Они много шутили, смеялись, веселили своих детей. Да и Платон с Владом подружились.
В конце прогулки, когда Мишина и Демин с детьми собирались вылазить из пещеры, они показались все вместе. Несмотря на то, что все были грязными, они были довольны.
Напомним, ранее Ксения Мишина поделилась секретом идеальной фигуры.