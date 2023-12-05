Они снова вместе провели время.

Актриса Ксения Мишина и ведущий Слава Демин снова вместе провели время. Они вместе со своими сыновьями Платоном и Владиславом отправились на поиски пещеры за городом.

На своей странице в Instagram Мишина опубликовала "сториз", в котором показала их "незакрытый со Славой гештальт перед детьми".

Ранее они уже ездили в Вытачевскую часовню, однако ту самую пещеру, которую хотели, не нашли. В этот раз им все же удалось это сделать.

Видео дня

Стоит отметить, что все это происходило в позднее время суток, когда на улице уже было темно. Ксения призналась, что ей было страшно.

К слову, на кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, что Ксении и Славе весело вместе. Они много шутили, смеялись, веселили своих детей. Да и Платон с Владом подружились.

В конце прогулки, когда Мишина и Демин с детьми собирались вылазить из пещеры, они показались все вместе. Несмотря на то, что все были грязными, они были довольны.

Напомним, ранее Ксения Мишина поделилась секретом идеальной фигуры.

Вас также могут заинтересовать новости: