Катя Павлик поделилась, что предчувствовала неприятности.

Украинский известный певец Виктор Павлик оказался в центре внимания после того, как жена Екатерина (девичья фамилия - Репяхова) сообщила, что переживает свою трагедию.

Женщина в Instagram показала видео, на котором видно, как она спускается в метро. Потом она опубликовала фотографию, на которой видно руку мужчины под капельницей (скорее всего - это ее муж).

"Пока страна переживает такое бедствие (последствия массированного ракетного удара РФ, осуществленного 29 декабря, - Ред.), я переживаю свою трагедию... Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", - подписала ролик Катя Павлик.

Видео дня

На фото, на котором может быть заснят певец в больнице, она разместила такой текст: "Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году".

В центре внимания Виктор Павлик - новости сегодня стоит прочитать

Виктор Павлик и Катя Репяхова поженились в 2020 году. У пары летом 2021 года родился сын, малыша назвали Михаил.

Летом этого года стало известно, что певцу стало плохо после того, как он сходил в баню. Его жена рассказывала, что у артиста земля уходила из-под ног и темнело в глазах. Именно поэтому Павлика решили обследовать - пара поехала в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости: