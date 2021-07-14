Речь идет об интервью, которое они дали телеведущей Опре Уинфри.

7 марта принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри. Так, этот телепродукт номинировали на престижную премию "Эмми".

Данная работа будет представлена в категории "выдающийся документальный или специальный выпуск". Вполне вероятно, что это интервью победит в номинации, так как она было скандальным и разлетелось по всему миру.

Напомним, в интервью Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл раскрыли несколько секретов королевской семьи. Вокруг интервью разгорелся настоящий скандал, поэтому им даже пришлось отказаться от всех обязанностей и переехать на другой континент. К слову, Елизавета II сказала, все слова Гарри и Маркл были лживыми.

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Автор: Диана Могилевич