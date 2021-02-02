Элизабет заявила, что поддерживает всех жертв насилия.

Бывшая жена актера Арми Хаммера Элизабет Чэмберс прокомментировала скандал, в центре которого оказался ее бывший муж.

Читайте такжеЭкс-супруга рэпера Сереги проиграла суд в борьбе за детейСвое мнение она высказала в Instagram.

"Несколько недель я пыталась осознать все, что открылось. Я потрясена, убита горем и опустошена. Я не представляла, как много я не знала. Я поддерживаю всех жертв насилия и призываю каждого, кто испытал эту боль, обратиться за необходимой помощью. Пока я не буду больше комментировать эту тему", - написала Чэмберс.

Она отметила, что уделяет все свое время детям и работе, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Скандал с Арми Хаммером

Ранее в сети всплыли скриншоты переписки актера с женщиной, в которой он признается, что каннибал.

Доказательств подлинности переписки актера с девушкой нет, многие поклонники звезды считают ее подделкой.

После этого Хаммер отказался от роли в фильме «Свадьба по залету».

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Автор: УНИАН