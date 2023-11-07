Они призвали игнорировать языковеда.

Недавно Ирина Фарион выдвинула претензии военным, говорящим на русском языке. Она заявила, что не может назвать украинцами воинов, не говорящих на государственном языке. Такое поведение скандального языковеда вызвало волну возмущения в обществе и среди военных. На этот скандал отреагировали и украинские звезды.

Виталий Козловский

Певец и воин ВСУ Виталий Козловский поделился на своей странице в Instagram высказыванием Фарион. К этой "сториз" он добавил злой эмодзи. Таким образом стало понятно, что он не одобряет позицию языковеда.

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Артур Логай

Актер Артур Логай, сыгравший в таких сериалах как "В воскресенье зелье копала", "Моя любимая Страшко" и других, и вовсе сказал, что о Фарион нужно забыть после таких высказываний.

"Фарион нужно игнорировать абсолютно везде, а не пиз**ть о ней", - лаконично ответил Логай в комментарии УНИАН.

Денис Путинцев

Продюсер Денис Путинцев заявил, что разделяет позицию языковеда относительно того, что украинский военных идентифицируют по украинскому языку. Однако он не согласен с тем, в какой форме Фарион это преподнесла.

"Ирина Фарион качественно использует механику хайпа, на котором она выезжает уже не первый год. Собственно, это ее парафия, за которую она получает деньги с обеих сторон - и с минусовой, и с плюсовой. То есть из Севера и Запада. Как бы цинично это не звучало, она говорит правильные вещи. Идентификация, в том числе, по языковому принципу нации - очень актуальный вопрос. Но форма, в которой она это подает, мне кажется, как раз призвана вносить раскол в и не без того кровоточящее общество, особенно в нынешний период, когда "устали от войны", "давайте договариваться", "и что дальше будет". Фееричный патриотизм уже закончился, сейчас он принимает более практические формы. Форма высказывания Фарион как раз способствует тому, что происходят те процессы, которыми могут воспользоваться и наши враги. Поэтому вывод мой такой: говорить о том, что идентификация украинского воина должна быть с украинским языком - это правильно, но форма, в которой Фарион это делает, - недопустима, особенно сейчас, во время когда любое радикальное высказывание может обрести нехорошие последствия", - сказал Путинцев в комментарии УНИАН.

"Пташка" с Азовстали

Защитница "Пташка" и вовсе послала Фарион с ее заявлениями. На своей странице в Instagram она посоветовала языковеду провести хотя бы один день в окопе, а затем рассуждать на такие темы.

"Проживите хотя бы один день в окопе под обстрелом, и тогда будете думать прежде чем хамить, обижать или обесценивать защитников", - написала Екатерина Полищук.

Она добавила, что не считает умной стратегию таким образом привлекать украинцев к переходу на украинский язык.

Юлик

Шоумен Юлик в комментарии УНИАН сказал, что не понимает, зачем разжигать вражду по языковому вопросу, когда есть более важные вопросы для решения.

Кроме того, он отметил, что если военные, разговаривающие на русском, но это не значит, что они не патриоты своей страны.

"Есть много военных, с которыми я лично общался, которые говорят по-русски, но не потому, что они не являются патриотами, или не хотят общаться на украинском, а потому что сейчас, возможно, у них просто нет возможности перейти на украинский. Такие вопросы нужно было поднимать в момент становления независимой Украины, а не сейчас, когда ребята рискуют своей жизнью, чтобы выгнать всех м**калей из территории нашего государства. А госпоже Фарион рекомендую не "телепать" много языком, а работать ради нашей победы, помогая собирать донаты и поднимать боевой дух наших военных", - отметил Юлик.

Скандал вокруг Фарион - что известно

6 ноября экс-нардеп Ирина Фарион назвала "сбродом" украинских военнослужащих, говорящих на русском языке. Она подчеркнула, что не может назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке.

Впоследствии из-за этих высказываний Фарион в Службу безопасности Украины обратился заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев.

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