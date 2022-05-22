Такие "грехи" он припомнил певице после ее заявления о том, что представители ЛГБТ-сообщества якобы грешники.

На днях певица Ирина Федишин оказалась в центре грандиозного скандала после своего высказывания о том, что представители ЛГБТ-сообщества - грешники. Уже многие коллеги певицы выразили свое несогласие с ее позицией, однако больше всего это задело артиста Melovina. В интервью "Слава+" артист обратился к Ирине и отметил, что она также "не без греха".

"Ну, конечно гомофобка! А кто она? Когда человек прикрывается религией и так открыто говорит о любви... О какой любви она вообще? Какое ты вообще имеешь право говорить, что другие не имеют любви или они грешники?

Если вникать во всю суть Федишин, нарыть грехов можно очень много и за неоплаченные аренды залов после концертов, и выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционную партию в 2018 году и много разного. Но я не хочу падать до уровня Ирины Федишин и рассказывать кому-то о его грехах", - заявил Melovin.

Напомним, Ирина Федишин купила машину для ВСУ. Певица говорит, что деньги взяла со счетов, откуда приходят средства от монетизации ее клипов.

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