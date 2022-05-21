Певица гневно ответила тем, кто начал травить ее за гомофобное высказывание.

Вокруг Ирины Федишин уже который день не утихает скандал. Сначала он был вызван тем, что украинские судьи поставили Польше 0 баллов на Евровидении, а потом тем, что Ирина назвала ЛГБТ-представителей "грешниками". Больше всего ее задели высказывания Анастасии Приходько, Оли Поляковой и Меловина. Им она ответила через Instagram-сториз, опубликовав видео блогера Ростислава Калацынского, который проанализировал скандал.

"Настя, патриотизм – это любить свою родину всегда, а не только сегодня быстренько переобуваться", - обратилась Ирина Федишин в адрес своей коллеги Анастасии Приходько. Она вспомнила, что та принимала участие в Евровидении от РФ.

Касательно Поляковой Федишин также не молчала. Она показала старую фотографию звезды в кокошнике и новую в вышиванке.

"А теперь так. Оля, но лучше поздно, чем никогда", - написала Ирина.

Певец Melovin тоже попал "под раздачу".

"Меловин, красивые у тебя песни. Но за твою невоспитанность и не толерантность – "0" баллов", - резюмировала звезда.

Напомним, травести-дива Монро набросилась на Ирину Федишин из-за гомофобии.

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