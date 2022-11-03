Оказывается, война застала ANNA ASTI в Украине.

Украинская блогерша Алина Шаманская рассказала, что певица ANNA ASTI родом из Черкасс в первые дни полномасштабного вторжения находилась в Украине. Но уже вскоре она вернулась в Россию, где строит карьеру последние годы.

Такой поступок вызвал злость у Шаманской. Она заявила, что ANNA ASTI - это "самая большая крыса". К тому же, сразу после возвращения в РФ, певица записала дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым.

То есть она продолжает строить карьеру в стране-агрессоре, пока оккупанты бомбят ее родную Украину. К слову, о войне она так ничего и не сказала.

"Эта ASTI конченая. Это просто трэш. Я сейчас расскажу секрет. Она первые дни войны провела (в Украине, - УНИАН) под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей. Они сидели в подвале. Это достоверная информация. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым. Мне кажется, это самая большая крыса", - сказала Шаманская в программе "Слава+".

Anna Asti - чем она известна

Более 10 лет назад Анна Дзюба стала участницей дуэта Artik&Asti. Вместе с Артемом Умрихиным они перебрались в Россию, чтобы построить карьеру. Вот уже много лет они там живут и работают. В прошлом году стало известно о распаде группы.

Анна начала сольную карьеру и уже выпустила первый альбом, в который вошли такие песни как "Феникс", "Затмила", "Сорри" и другие. Из-за молчания о войне она попала в "черный список" артистов, поддерживающих геноцид украинского народа.

Напомним, украинка Anna Asti записала любовный дуэт с путинистом Киркоровым.

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