Anna Asti продолжает выступать в России, несмотря на войну в родной Украине.

Певица Анна Дзюба родом из Украины записала дуэт с российским артистом Филиппом Киркоровым, который молча поддерживает путинский режим, а также призвал освободить нардепа Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.

Артисты обнародовали в своих социальных сетях отрывок из их нового клипа, премьера которого состоится 29 апреля. В ролике Анна и Филипп держатся за руки и поют о любви, а затем обнимаются.

"Лучше быть полной стервой, чем дать себя уничтожить", - подписала ролик певица.

Стоит отметить, что Anna Asti уже два месяца молчит о войне в Украине, несмотря на то, что родилась она в Черкассах. После того как она стала участницей дуэта Artik&Asti, она вместе с Артемом Умрихиным перебралась в Россию. Вот уже много лет они там живут и работают. В прошлом году стало известно о распаде группы.

Анна начала сольную карьеру и уже выпустила первый хит "Феникс". Из-за молчания о войне она попала в "черный список" артистов, которые поддерживают геноцид украинского народа.

Напомним, ранее Диана Арбенина от имени оккупантов спела о войне в Украине.

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