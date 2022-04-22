Девушка также молчит о войне в Украине.

Певица Анна Дзюба родом из Украины записала дуэт с российским артистом Филиппом Киркоровым, который молча поддерживает путинский режим, а также призвал освободить нардепа Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.

Премьера их совместной песни пока не состоялась, но в своих социальных сетях они поделились отрывками.

Отметим, Анна родилась в Черкассах. После того как она стала участницей дуэта Artik&Asti, она вместе с Артемом Умрихиным перебралась в Россию. Вот уже много лет они там живут и работают. В прошлом году стало известно о распаде группы.

Анна начала сольную карьеру и уже выпустила первый хит "Феникс". Стоит отметить, что певица молчит о войне в родной Украине. В связи с этим она попала в "черный список" артистов, которые молча поддерживают геноцид украинского народа.

Напомним, ранее Маша Ефросинина резко обратилась к Киркорову, поддержавшему Медведчука.

Вас также могут заинтересовать новости: