Телеведущая сыграла в игру "Правда или ложь".

Украинская телеведущая Леся Никитюк сыграла в игру "Правда или ложь" на развлекательном шоу "Хто зверху?"

Девушка должна была озвучить какой-то факт из своей жизни, а ее соперник - угадать, правду она сказала или соврала. Так, Никитюк заявила, что во время интервью с ведущим Дмитрием Гордоном последний сидел в семейках, так как их камера снимала только по пояс. Ее соперник отметил, что это ложь.

"Он (Гордон, - УНИАН) в семейках не сидел, он сидел в стрингах", - сказала Леся и громко рассмеялась.

Читайте также"Попрекаю за каждую копейку": Полякова рассказала о разорении своего мужаА вот украинский видеоблогер ЯнГо, который сыграл вместе с Лесей, рассказал, что однажды брал интервью у Уилла Смитта. Леся немного подумала и ответила, что это правда. И таки да, ЯнГо ей не соврал.

Напомним, ранее сын Дмитрия Гордона впервые показал свою красотку-девушку, с которой встречается уже четыре года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич