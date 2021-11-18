Пара счастлива вместе, но о женитьбе пока не думают.

Сын телеведущего Дмитрия Гордона в программе ЖВЛ рассказал о своей личной жизни.

26-летний Дмитрий Гордон-младший уже четыре года состоит в отношениях с девушкой, имя которой не называет. По словам молодого человека, его избранница - непубличный человек и не хочет "светиться".

Известно, что девушка родилась в Дрогобыче и работает дизайнером. Но познакомились они в Лос-Анджелесе, где Дмитрий учился, а сейчас строит карьеру композитора. Также Гордон признался, что девушка еще и выполняет роль его менеджера.

Кроме того, в программе Дмитрий рассказал и о планах на будущее. Говорит, что пока они с возлюбленной строят карьеру, поэтому о свадьбе не задумываются.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон рассмешил курьезным фото с женой.

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Автор: Диана Могилевич