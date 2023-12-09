СМИ рассекретили тайного жениха блогерши-миллионницы Юли Вербы. Им оказался Константин Золотухин со Львова. У парня интересная биография.
Как сообщает ТСН, в июле блогерша объявила, что уже не одинока, а в октябре возлюбленный позвал ее замуж. Верба тщательно скрывала лицо парня смайликами и заявила, что раскроет его разве на свадьбе.
Впрочем, в сети появилось видео, на котором видно жениха блогерши. По данным СМИ, это Константин Золотухин. Мужчина был женат, у него есть дочь. Бывшая жена возлюбленного Вербы Юлиана подтвердила его личность.
Как сообщила Юлиана в сторис, она узнала о его отношениях с Вербой в июле. Ей было больно от этой информации, но девушка это уже "переварила" и воспринимает с улыбкой.
Данные из судебного реестра показывают, что Юлиана и Константин расстались в мае 2021 года.
Источники ТСН сообщили, что избранник Вербы сидел в СИЗО. По словам инсайдера, мужчина был привлечен за мошенничество – продавал китайскую технику за оригинальную Apple.
Напомним, украинская блогерша-миллионница Юля Верба оконфузилась незнанием географии Украины.