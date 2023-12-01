В то же время блогерша достаточно четко ответила на несколько вопросов, в частности относительно западных областей, откуда она родом.

Украинская блогерша-миллионница Юля Верба оконфузилась незнанием географии Украины.

Знаменитость стала участницей видео блогерши Марии Панькив, которая ставит прохожим на улице общеизвестные факты. Блогерша спросила у Вербы сколько областей в Украине. 20-летняя Юля честно призналась, что не знает.

"Боже, я не знаю. Это ужас. Мне очень стыдно", - сказала Верба.

Однако она все же ответила, что областей 25. Панькив отметила, что это почти правильный ответ, но областей 24. Верба же добавила, что она не ошиблась.

"И Крым. Значит 25!", - добавила Верба.

Тогда у блогерши спросили, Крым - это какая область, она ответила. "Крымская, не? Донецкая?"- растерянно ответила она.

Тогда Панькив отметила, что Крым - это автономная республика. "Ага, значит это она себе отдельно просто. Не область", - отметила Верба.

В то же время Верба правильно ответила на вопрос о том, в какой области расположен Ужгород и Луцк. Также Юля правильно ответила, в какой области расположен Мариуполь. "Донецкая. А как не знать?" - добавила она.

Скандалы с Вербой

Несколько недель назад Притула пообщался с Тимошенко и пошутил о блогерке Вербе. Они обсудили заявления девушки, которая говорила, что не хочет публично щеголять донатами и помощью военным.

Затем Верба отреагировала на критику. Она заявила, что на ее имени якобы просто "пиарятся".

После этого она показала, что передала военным машины и даже побывала в Запорожской области. Военный "разнес" ее за это.

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