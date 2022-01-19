Телеведущая и ее супруг попали в неприятную ситуацию.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как однажды вместе с мужем Тимуром Хромаевым отправилась в Амстердам на новогодние каникулы.

Когда супруги гуляли по городу, они встретили компанию из 12 афроамериканцев. Один из них, по словам Ефросининой, схватил ее за ягодицы.

Тимур не смог остаться в сторонке, поэтому заступился за свою супругу. В итоге между мужчина разгорелась драка.

"Я очень переживала, что его (Тимура, - УНИАН) просто убьют. Но полиция была рядом", – поделилась Маша.

Читайте также"Лишилась одной груди": alyona alyona рассказала о раке и призвала женщин проверятьсяНапомним, ранее Маша Ефросинина впервые рассказала об ужасном первом сексе.

"Мой первый секс - это был полный отстой! Я даже вспоминать о нем не хочу. Он отвратительный, ужасный, причинивший мне много боли и страданий. Я до сих пор не могу отважиться на то, чтобы о нем сказать", - сказала телеведущая.

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