Телеведущей совсем не понравился первый секс.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в программе "Взрослые девочки" рассказала, что ее сексуальная жизнь началась с петтинга.

Много лет назад она встречалась с парнем Николаем, с которых у них была безумная любовь. Однажды он принес ей книжечку, и сказал, что они будут пробовать все, что там нарисовано.

По словам Маши, петтинг ей очень понравился. Но тогда заниматься сексом она не решилась, так как была достаточно консервативной.

Читайте такжеГрег Чапкис подарил супруге автомобиль за 3 миллиона гривень"Я думала, что девственность нужно беречь до брака", - призналась Ефросинина.

Также она рассказала, что через несколько лет у нее случился первый секс, но с другим мужчиной. Тогда ей совсем не понравилось.

"Мой первый секс - это был полный отстой! Я даже вспоминать о нем не хочу. Он отвратительный, ужасный, причинивший мне много боли и страданий. Я до сих пор не могу отважиться на то, чтобы о нем сказать", - добавила телеведущая.

Певица Оля Полякова спросила у Маши, не было ли это насилие. Но Ефросинина отказалась отвечать на этот вопрос.

Напомним, ранее Маша Ефросинина в элегантном платье произвела фурор.

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