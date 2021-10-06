Судья легендарного шоу "Танцев со звездами" на телеканале "1+1" Макс Чмерковский живет в браке с австралийской танцовщицей Петей Маргатройд. В нашем материале мы расскажем, с кем крутил роман бывший "Холостяк".

Американский хореограф и чемпион мира по латиноамериканским танцам Макс Чмерковский в этом году присоединился к тройке строгих судей шоу "Танцев со звездами". Мужчина в свое время был призером американской версии проекта, поэтому ему не понаслышке известно, как "изнутри" все обустроено.

Как известно, 41-летний мужчина - уроженец Одессы, но в 1994 году его семья переехала в Америку. Несмотря на американский паспорт, он считает себя украинцем, поэтому с восторгом принял предложение от телеканала "1+1".

Читайте также"Каролина проиграла": молодая невеста экс-мужа Лорак показала точеную фигуру в купальникеНа сегодняшний день Макс Чмерковский счастливый семьянин, у него подрастает 4-летний сын Шэй Александер. В июле 2017 года он сыграл роскошную свадьбу с танцовщицей Петей Маргатройд.

В нашем материале мы расскажем о других девушках Макса, которые сыграли в его жизни не последнюю роль.

Карина Смирнофф

Они были удивительной парой, оба родились в Украине, но по воле случая переехали на ПМЖ в Америку. Макс и Карина в конце 2008 года объявили о своей помолвке, влюбленные назначили дату свадьбы на лето 2010 года. Однако Карина бросила Макса и закрутила роман с другим. По словам Макса, это было для него большим ударом.

Александра Шульгина

В конце 2010 года Макс Чмерковский стал героем романического реалити-шоу "Холостяк". 25 девушек боролись за его внимание, однако только одной удалось услышать самые заветные слова. Ею оказалась переводчик из Киева – Александра Шульгина. Но не случилось так, как хотелось. Спустя некоторое время пара рассталась.

Кейт Аптон

О романе супермодели Кейт Аптон и Макса Чмерковского известно немного. Официально пара объявила о своих романтических отношениях лишь в сентябре 2013 года после появления на публике в Нью-Йорке. Уже в декабре того года они расстались.

Дженнифер Лопес

В 2014 году в Сети с завидной регулярностью появлялись такие заголовки: "Дженнифер Лопес встречается с Максом Чмерковским", "Экс-Холостяк" закрутил роман с Джей Ло". Знакомство Лопес и Чмерковского произошло в ноябре 2014 года, когда горячая латиноамериканка и украинский "экс-Холостяк" ставили совместный номер для выступления на музыкальной премии American Music Awards. Служебного романа не случилось, как мечтали поклонники.

Напомним, судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский, который с семьей живет в Лос-Анджелесе, прогулялся по Киеву и посетил святыню Украины - Киево-Печерскую Лавру. Судья не сдерживал своего восхищения красотой Киева.

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Автор: Каролина Гайдук