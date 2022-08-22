Телеведущий неоднократно жаловался на то, что Елена Войченко не позволяет ему общаться с Эваном и Эмилией.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас женат на нотариусе Кристине Горняк, неоднократно жаловался поклонникам на свою первую жену Елену Войченко.

Она якобы запрещает отцу общаться с детьми. Так, по словам Владимира, после их уезда из Украины в связи с полномасштабной агрессией России, Елена заблокировала экс-супруга во всех социальных сетях и даже не давала поговорить с наследниками.

Судя по всему, ситуация начала постепенно налаживаться. В своем Instagram-блоге Вова показал, что сейчас проводит время с Эмилией и Эваном на пляже. В геолокации указано озеро Онтарио - это водоем на границе США и Канады.

"Тут как море. Только водичка не соленая", - написал Остапчук.

Также он опубликовал фотографию, сделанную на одной из местных улиц. Владимир отметил район Бичес (The Beaches) в Торонто.

К бывшей жене и детям Остапчук отправился один, поскольку его супруга Кристина Горняк постит stories со Словакии.

Напомним, ранее Остапчук попал в скандал. Шоумен раскрыл шокирующие факты об экс-супруге в ответ на клевету.

Также УНИАН писал, что Остапчук показал, как выглядел дом культуры в Ирпене до прихода оккупантов и как выглядит сейчас.

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