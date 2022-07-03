Телеведущий не смог остаться в стороне после интервью бывшей жены и оскорблений в адрес новой супруги телеведущего.

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко дала интервью Алине Доротюк, в котором рассказала, что Вова якобы имеет расстройство личности, а его жену Кристину назвала "профессиональной любовницей Шуфрича". Телеведущий не стал молчать.

Он решил раскрыть шокирующие факты о бывшей жене. Об этом он не говорил три года. У себя в Instagram-блоге мужчина написал, что у Елены и всей ее семьи есть проблемы с законом. Так, самой Войченко 10 лет не давали повторную визу в США из-за кражи в магазине, а ее брат и отец - рецидивисты.

"Расскажи на интервью о нескольких вещах. 1. О твоих, Елена, двух уголовных решениях в США. И суде в Олбане, штат Нью-Йорк. Из-за чего тебе 10 лет не давали повторно визу в Штаты. Эпизоды — кража в магазине. О чем я узнал случайно в посольстве.

2. Почему никогда не показываешь на интервью свои порезанные вены на руках. И не говоришь, как я тебя спасал и возил в больницу после (не тебе давать оценку моему психическому состоянию)", - высказался телеведущий.

Остапчук также прикрепил документы, подтверждающие криминальные связи ее брата. По словам Владимира, Роман Войченко - участник криминальной банды в Умани. Эта банда неоднократно совершала разбойные нападения, пытала людей. Сейчас Роман находится в СИЗО.

"А что касается обид в адрес жены Кристины, Владимир сказал: "С кем она спала, была, что она "давалка" и "шл*ха". Уж лучше быть такой, чем воровать вещи, как ты, получать приговор суда и иметь такую же семью. Иди теперь к журналистам и не забудь рассказать, как ты била Эмилию, докажи, что не склонна к суициду, докажи, что нет уголовного прошлого, о чем мне соврала, и о родственниках-бандитах тоже расскажи", - высказался Остапчук.

Он подчеркнул - молчал об этом три года, потому что испытывал уважение к Лене как к матери его детей. Однако сейчас она зашла слишком далеко, оскорбив его нынешнюю супругу.

"Попало" также и Доротюк.

Отметим, в интервью Войченко рассказала, что у ее бывшего мужа якобы есть психологические расстройства. Правда, говорит, что справки у него нет, и вообще справку по такому расстройству не выдают.

В своем высказывании она сравнила Остапчука с Путиным.

"Яркий пример - Путин. Вот он уверен, что может так делать, но ему сказать неприятное слово нельзя. Это ужасное сравнение, но это так. Насчет диагноза я уверена, потому что я присутствовала в кабинете врача, когда ему говорили, что такая проблема есть. Записи в истории болезни, я думаю, нет. Хотя короткий курс лечения был", - заявила Елена Войченко.

Не обошла стороной она и новую супругу Владимира Кристину Горняк. Назвала она ее "профессиональной любовницей Шуфрича".

"Я, в принципе, не хочу обсуждать женщину, которая претендует стать матерью, мачехой или еще кем-то для моих детей. Ее личные характеристики однозначно очень далеки от того, к чему привыкли мои дети. Ее историю или послужной список, как писали мне мои подписчики в Instagram, просто ошеломляющие", - сказала Войченко.

Напомним, Владимир Остапчук не общается с детьми от первого брака из-за запрета экс-жены.

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