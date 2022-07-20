Телеведущий опубликовал кадры комедии "Любовь и блогеры", которая снималась осенью прошлого года.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал кадры комедии "Любовь и блогеры". Фильм снимали в октябре 2021 года. На видео сцена, записанная в Ирпене рядом с домом культуры. Тогда он был еще цел, а сейчас - практически полностью разрушен оккупантами.

Видеозаписью Владимир поделился на своей странице в Instagram.

"Наша комедия "Любовь и блоггеры" - не о войне, но война ворвалась даже в кадр. На первом видео одна из главных сцен, снятых в октябре 2021 года. Второе фото – тот самый разрушенный ДК в Ирпене.

Именно поэтому мы решили, что украинский продукт должен работать исключительно на благотворительность. В Польше прошел полноценный прокат комедии, средства от которого мы отправили на гуманитарную помощь фонду "Polska Akcja Humanitarna". Потому что мы украинцы, как иначе?", - написал Остапчук.

Напомним, шоумену Владимиру Остапчуку угрожает его бывший родственник. Конфликт между телеведущим и семьей его экс-супруги Лены Войченко начался после того, как она обвинила Владимира в психических отклонениях и оскорбила его нынешнюю жену Кристину.

Также УНИАН писал, что Ступка рассказал, почему не может найти замену Логуновой и раскритиковал девушек в США.

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