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Шерон Стоун впечатлила фанатов архивным фото

20:00, 19 июня 2020
Звезды
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Стоун показала фото / фото instagram.com/sharonstone

На фото Стоун позирует в белой водолазке, на которой изображено мороженое. На лице у актрисы широкие прозрачные очки. 

"И... вот я в "Звуке музыки"", - написала Шерон.

Стоун в молодости / фото instagram.com/sharonstone

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