Шерон Стоун впечатлила фанатов архивным фото
20:00, 19 июня 2020Звезды
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Актриса показала себя в молодости.
Стоун показала фото / фото instagram.com/sharonstone
Известная актриса Шерон Стоун опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, которая была сделана еще в ее молодости.
На фото Стоун позирует в белой водолазке, на которой изображено мороженое. На лице у актрисы широкие прозрачные очки.
"И... вот я в "Звуке музыки"", - написала Шерон.
Стоун в молодости / фото instagram.com/sharonstone
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