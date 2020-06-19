Шерон Стоун впечатлила фанатов архивным фото

Актриса показала себя в молодости.

Известная актриса Шерон Стоун опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, которая была сделана еще в ее молодости.

На фото Стоун позирует в белой водолазке, на которой изображено мороженое. На лице у актрисы широкие прозрачные очки.

"И... вот я в "Звуке музыки"", - написала Шерон.

Как сообщал УНИАН, модель Деми Роуз ранее сверкнула голой попой посреди пустыни.

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