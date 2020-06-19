Модель Деми Роуз сверкнула голой попой посреди пустыни
14:26, 19 июня 2020Звезды
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Модель предстала в образе инопланетянки.
Роуз показала попу / фото instagram.com/demirose/
25-летняя британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в необычном наряде посреди пустыни.
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Для загадочного, даже инопланетного "лука" Роуз подобрала металлический купальник - бюст с воротником, трусы с завышенной талией, шлем и рукава. А дополнили образ коричневые массивные сапоги.
"В принципе готовы покинуть эту планету, кто пойдет со мной?" - подписала фото Деми.
Роуз в образе инопланетянки / фото instagram.com/demirose/
Как сообщал УНИАН, ранее Деми Роуз в крохотном бикини показала свои аппетитные формы.
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