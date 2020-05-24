62-летняя Шерон Стоун показала тело в купальнике (фото)

Артистка поделилась с поклонниками новым снимком.

62-летняя голливудская актриса Шерон Стоун без стеснений показала себя в купальнике.

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Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Шерон позирует в открытом раздельном купальнике. Ее волосы собраны в пучок, а на шее надето ожерелье из ракушек. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками-авиаторами.

Отметим, что поклонники остались в восторге от фигуры актрисы.

"Спасибо за то, что показали себя! Вы все еще такая красивая", "Красота навсегда", "Вы напоминаете мне, что старение может быть прекрасным", - отметили фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Основного инстинкта" 62-летняя Шерон Стоун снялась для индийской версии журнала Harper's Bazaar.

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