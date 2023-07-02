Именитый кулинар заговорил на тему отношений.

Известный на всю Украину шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко редко говорит о своей личной жизни. Сейчас он отважился признаться, почему он не хочет жениться. Подробностями Клопотенко поделился в интервью программе "Неймовірна правда про зірок".

Следует отметить, что мужчине сейчас 36 лет. Официально он холостяк. Клопотенко признается, что отношения в классическом их понимании ему не нужны - Евгений - человек очень творческий, поэтому он хотел бы создать "свой мир".

"Отношения меня напрягают. Это депрессивная вещь. В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Ну типо встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей. Например: "Почему ты не пришел? Почему не позвонил?" - прокомментировал Клопотенко.

Личная жизнь Евгения Клопотенко

Клопотенко не женат, не имеет детей. В своих интервью он говорил, что есть девушки, с которыми он общается, но той, с которой бы он хотел строить семью, пока что нет.

Первое и самое важное в его жизни - это карьера, которой он посвящает все свое свободное время. И успехом ради любви он пока что жертвовать не готов.

Напомним, Горбунов, Клопотенко, Цымбалюк и другие присоединились к изучению украинского языка.

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