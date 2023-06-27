Теперь это стало проще сделать с Telegram-каналом "Плюсуй українську".

Украинские звезды присоединились к масштабному проекту 1+1 media и WAW "Плюсуй українську". Своим опытом перехода на украинский уже поделились ведущие 1+1 media Алексей Суханов и Юрий Горбунов, певица LELY 45, повар Евгений Клопотенко, актер Тарас Цымбалюк, блогер Андрей Шимановский.

К слову, знаете ли вы, что украинский язык пытались запретить 134 раза?Он пережил четыре века репрессий и лингвоцида, поэтому мы должны улучшать свои знания украинского каждый день. А поможет вам в этом Telegram-канал 1+1 media "Плюсуй українську".

Подписывайтесь на Telegram-канал и читайте эксклюзивные интервью звезд, а также вас ждут интересные факты об украинском языке и культуре, крутой украинский контент, правила, грамматика и опросы, которые помогут вам проверить и улучшить знания.

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