ЛаБаф претендовал на награду за роль второго плана в фильме "Фрагменты женщины".

Шайа Лабаф возвращается к статусу персоны нон грата в Голливуде. Netflix убрал актера из списка претендентов на "Оскар" за роль в фильме "Фрагменты женщины".

Читайте также"Ты ничтожество": сестра рэпера Сереги рассказала об издевательствах братаОб этом пишет IndieWire.

ЛаБаф претендовал на награду за роль второго плана в фильме "Фрагменты женщины".

Его также удалили из синопсиса картины и списка ее создателей, которых платформа выдвинула на соискание премий.

ЛаБаф в заявлении для New York Times по поводу иска сказал, что не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма.

Обвинения FKA Twigs против ЛаБафа включают инцидент в 2019 году, когда ЛаБаф «безрассудно водил машину... снял ремень безопасности и угрожал разбиться, если она не признается в любви к нему».

FKA Twigs против Шайи ЛаБафа: подробности

FKA Twigs подала иск, в котором обвинила Шайю ЛаБафа в эмоциональном и физическом насилии. 32-летняя исполнительница и 34-летний актер начали встречаться в 2018 году, их отношения продлились чуть меньше года.

В иске FKA Twigs говорит, что ЛаБаф неоднократно оскорблял ее, оказывал на нее эмоциональное давление, применял физическую силу и сознательно заразил ее венерическим заболеванием.

Сам актер заявил, что не может ничем оправдать свою агрессию и алкоголизм.

Позже певица Сиа сообщила, что стала жертвой насилия со стороны актера Шайи ЛаБафа.

Шайа ЛаБаф: чем известен актер

Американский актер, сыгравший главные роли в триллере «Паранойя» (2007), «На крючке» (2008) блокбастерах «Трансформеры» (2007, 2009, 2011) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

Удостоен премии BAFTA в номинации «Восходящая звезда» (2008).

Также является художником, предпочтительные направления - акционизм и перформанс-арт.

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Автор: Людмила Жерновская