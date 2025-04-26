Волонтер рассказал о встрече сына с известной украинской спортсменкой.

В прошлом известный украинский ведущий, а сейчас волонтер Сергей Притула, который ранее поделился фото с 7-летней дочерью, впервые за долгое время показал своего сына, которому сейчас уже 16 лет. На новом кадре, который опубликовал общественный деятель, он продемонстрировал, как изменился подросток с последнее время.

В своем Instagram основатель одноименного благотворительного фонда поделился семейным контентом. Сын знаменитости Дмитрий нечастый гость в соцсетях звездного отца, однако в этот раз случилось исключение. А причиной стала встреча парня с Ольгой Харлан - украинской фехтовальщицей, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.

В соцсетях Притула сообщил, что бронзовый призер Олимпийских игр пришла к нему домой, где и пообщалась с Дмитрием. Это была уже не далеко не первая их встреча. На кадре Харлан предстала в объятиях с парнем. Они оба выглядели счастливо. Сам волонтер написал, что очень радуется тому, что у его детей есть возможность общаться с выдающимися украинцами и брать пример с них.

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"Не меньше радости мне приносит то, что у нас дома у детей есть возможность общаться с людьми из разных сфер, которых без лишней скромности можно назвать гордостью страны! В случае с Ольгой Харлан уместнее говорить "Национальная легенда Украины". Ведь именно такую награду она получила из рук президента в прошлом году", - отметил Сергей Дмитриевич.

Знаменитость рассказал, что спортсменка время от времени приходит к нему в гости, где дает важные наставления 16-летнему Дмитрию. Притула убежден, что общение с ней положительно влияет на сына.

"Поэтому когда Оля приходит к нам со вкусностями и уделяет время 16-летнему парню на общение и на дружеский совет, я очень рад. Потому что круг общения беспрекословно формирует личность. Давайте направим Оле много лучиков добра и благодарности за все, что она делала для того, чтобы на различных соревнованиях наш флаг был выше всех. И звучал гимн Украины!" - добавил общественный деятель.

К слову, Притула воспитывает троих детей. Его единственный сын Дмитрий родился в первом 7-летнем браке экс-ведущего с Юлией Андрийчук. В 2015 году он женился на Екатерине Сопельник. У супругов родилось двое общих дочерей. Сейчас старшей Соломии уже семь лет, а младшей Стефании - три года.

Напомним, ранее Александр Педан рассказал, почему жил с Притулой и как он ему помог 20 лет назад. Ведущий родом из Тернопольской области в свое время помог коллеге выучить украинский язык и стать звездой украинского телевидения.

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