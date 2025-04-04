Он умилил сеть новым снимком.

В прошлом известный украинский ведущий, а сейчас волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал свою старшую дочь.

Мужчина опубликовал фото с 7-летней Соломией в своем Instagram. Вместе они позируют на фоне Киево-Печерской лавры. Девочка крепко обнимает папу и улыбается.

"Наша Лавра. Без московских попов. Без "русского мира". С уютом, величием и невероятной историей! Приходите! Приводите детей, друзей, семьи", - подписал фотографию Притула.

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Реакция сети

Подписчики Сергея засыпали комплиментами его дочь и отметили, что и сам экс-ведущий выглядит по-другому рядом с Соломией:

"У папы глаза счастливые"

"Какие вы красивые"

"Папина копия! Такая красавица".

К слову, Притула воспитывает троих детей. У него есть 16-летний сын Дмитрий, который родился в браке с Юлией Андрейчук. Пара позже развелась, а Сергей во второй раз женился на избраннице Екатерине. У супругов родилось двое общих дочерей: Соломия и Стефания.

Напомним, ранее Сергей Притула показал своего старшего брата-воина, который участвовал в боях на Киевщине.

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