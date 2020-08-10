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Экс-"холостяк" Сергей Мельник на "Танцах со звездами" станет в пару с танцовщицей Каменских

17:47, 10 августа 2020
Звезды
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Мельник будет танцевать с Дели / instagram.com/sergeimelnik

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Ею стала танцовщица Насти Каменских Аделина Дели. Девушка ранее уже участвовала в шоу с рэпером Серегой. При этом пара не одержала победу. Возможно, в этот раз девушке повезет больше и она доведет своего подопечного до суперфинала.

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