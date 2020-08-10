Экс-"холостяк" Сергей Мельник на "Танцах со звездами" станет в пару с танцовщицей Каменских

Партнершой Мельника стала Аделина Дели.

Экс-"холостяк", футболист Сергей Мельник опубликовал в Instagram фото, где позирует со своей партнершой по "Танцам со звездами".

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Ею стала танцовщица Насти Каменских Аделина Дели. Девушка ранее уже участвовала в шоу с рэпером Серегой. При этом пара не одержала победу. Возможно, в этот раз девушке повезет больше и она доведет своего подопечного до суперфинала.

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