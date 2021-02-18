Поклонники в комментариях желают артисту быстрого восстановления.

Популярный украинский певец Сергей Бабкин, перенесший операцию на глазу, снова отправился в Австрию.Читайте такжеСупруга певца Сергея Бабкина вылечилась от коронавируса

В своем Instagram музыкант опубликовал фото, сделанное в самолете.

На фотографии Бабкин предстал без очков рядом со своей женой Снежаной. Они - в защитных масках.

"И снова Моцарт! И снова Вена!",- подписал фотографию Сергей.

Болезнь Бабкина: что известно

Украинский певец Сергей Бабкин рассказал, что врачи поставили ему страшный диагноз, у него очень редкое заболевание глаз.

"Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет", - написал артист.

Операция проходила в Австрии, она стоила исполнителю более 2 тысяч евро.

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Автор: Ольга Робейко