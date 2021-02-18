Популярный украинский певец Сергей Бабкин, перенесший операцию на глазу, снова отправился в Австрию.Читайте такжеСупруга певца Сергея Бабкина вылечилась от коронавируса
В своем Instagram музыкант опубликовал фото, сделанное в самолете.
На фотографии Бабкин предстал без очков рядом со своей женой Снежаной. Они - в защитных масках.
"И снова Моцарт! И снова Вена!",- подписал фотографию Сергей.
Болезнь Бабкина: что известно
Украинский певец Сергей Бабкин рассказал, что врачи поставили ему страшный диагноз, у него очень редкое заболевание глаз.
"Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет", - написал артист.
Операция проходила в Австрии, она стоила исполнителю более 2 тысяч евро.
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