Сергей Бабкин рассказал о диагнозе, который ему поставили.

Украинский певец Сергей Бабкин опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что врачи поставили ему страшный диагноз.

Читайте такжеС бананом в руках: известная модель выложила снимки с отдыха в Испании

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет. Вы слепните, Сергей. Время идёт на дни", - написал Бабкин.

Также он рассказал, что нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения данной операции в Украине нет. В странах СНГ- тоже нет. Поэтому он полетит в Австрию на лечение.

"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени", - добавил Бабкин.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич