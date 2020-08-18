Украинский певец чуть не погиб на съемках клипа (видео)

Украинский певец, финалист "Голоса страны" Сергей Асафатов чуть не погиб на съемках клипа "Море". Съемки происходили в аэропорту "Борисполь".

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Там Асафатову пришлось прокатиться на спортивном мотоцикле, передает OBOZREVATEL.

По словам артиста, во время езды на мотоцикле его отвлек гул двигателей самолета.

"Мы снимали один из дублей, где я мчусь по взлетной полосе неподалеку от идущего на посадку самолета. В какой-то момент гул двигателей отвлек меня и я потерял управление. Все происходило как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. В следующий миг я увидел, как ко мне мчатся перепуганные операторы", – рассказал певец.