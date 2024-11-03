Певец признался, что из-за проблем с сердцем просто задыхался, поэтому был вынужден сделать операцию.

Известный украинский артист Виктор Павлик откровенно рассказал о пережитой операции на сердце, которую ему сделали в мае этого года. Операция была очень сложная, она длилась более четырех часов.

Знаменитость родился с пороком сердца. Один из сердечных клапанов вышел из строя и певцу нужно было установить искусственный клапан. Он был изношенным, и поэтому главный орган 58-летнего Павлика функционировал не на 100%. Виктор признался, что часто не мог проходить большие дистанции, поскольку начинал задыхаться.

Когда он обратился к врачам, то они сообщили, что со старым клапаном исполнителю осталось жить максимум полгода. Именно после этих слов он понял, что должен лечь на стол хирурга.

"Нормальное отверстие клапана 2-3 сантиметра, а у меня было 0,4. Мне профессор сказал: "Я тебе больше полугода не даю. Надо делать операцию". Была очень серьезная ситуация. Я уже задыхался. Особенно, когда были блэкауты и не было света, я пешком шел на 18 этаж, и постоянно останавливался. Тогда профессор сказал, что если я ничего не буду делать, произойдет так, что я и шагу не смогу сделать, буду задыхаться. Ну и в любой момент сердце может остановиться, оно просто не выдержит", - рассказал знаменитость.

По словам Виктора, операция была чрезвычайно сложной. Она длилась четыре часа и во время нее у артиста остановилось сердце на 30 минут. После хирургического вмешательства исполнитель долгое время восстанавливался. Примерно 2 месяца он испытывал боль и дискомфорт в грудной клетке. Певцу помогла реабилитация, которую он проходил на Закарпатье.

"У меня искусственный клапан, дали гарантию на 40 лет. Ежедневно нужно пить разные таблетки", - добавил Павлик.

Напомним, ранее Виктор Павлик ответил, общается ли с единственной дочерью и внуком. Певец рассказал о личной жизни 37-летней женщины.

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