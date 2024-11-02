Певец рассказал о личной жизни дочери.

Известный украинский артист Виктор Павлик впервые за долгое время заговорил о своей единственной дочери - 37-летней Кристине. Певец ответил, поддерживает ли связь с дочерью и ее сыном.

Знаменитость рассказал, что сейчас женщина живет в Ровно. Она воспитывает сына Вадима. Сам Виктор точно не помнит, сколько лет мальчику, но говорит, что ему примерно 11-12 лет. По его словам Кристина развелась с отцом Вадима и сейчас строит новые отношения.

"Кристина живет в Ровно, воспитывает сына Вадима. Вадику уже за 10 лет, даже точно не знаю сколько, 11-12, что-то такое. Воспитывает сына, она разведена, сын с ней. Где ее муж бывший Юра, я не знаю. Знаю только, что он ей квартиру оставил. Она живет на этой квартире. Она встречается с каким-то молодым человеком, у нее все хорошо. Даже какую-то машину себе купили", - поделился исполнитель.

Исполнитель говорит, что они общаются с дочкой, но детально личную жизнь друг друга не обсуждают. Время от времени или Кристина, или Виктор звонят друг другу, чтобы узнать, все ли у них хорошо. Иногда, признается певец, он может помочь женщине финансово, но это бывает крайне редко.

"Где она работает? Мне кажется, что она сейчас просто не работает. Я ее не спрашиваю, она мне ничего не говорит. Мы только так (общаемся - УНИАН): "Привет, доченька, привет, папа, как дела? Живы, здоровы?". И все", - рассказал артист.

Отметим, что Кристина родилась во втором браке Павлика с женщиной Светланой. Пара находилась в отношениях 8 лет. Всего у артиста было четверо детей от четырех женщин. Однако его третий ребенок - сын Павел - умер. У парня был рак позвоночника.

Сейчас Виктор воспитывает 3-летнего сына Михаила в браке с 30-летней блогершей Екатериной Репьяховой. Ни с одной из бывших жен знаменитость не поддерживает связь, но с сыном и дочерью он предыдущих браков пытается общаться хотя бы иногда.

Напомним, ранее Виктор Павлик признался, что его 40-летний сын уехал за границу во время войны. Певец рассказал, как Александру удалось уехать и где он сейчас живет.

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