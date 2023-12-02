Танцор пошел на фронт вместе с братом.

Модель, танцор и украинский воин Назар Грабар признался, что не смог выполнить главную задачу, которую ставил перед собой, когда шел защищать Украину от российских оккупантов. Он всего лишь хотел уберечь брата.

Илья Грабар погиб в декабре 2022 года, когда армия России обстреляла позиции подразделения. Братья с самого начала полномасштабного вторжения занимались волонтерством.

Назар хотел служить, но его останавливало то, что он ничего не знал о военном деле. Однажды Илья сказал, что намерен пойти в военкомат, но не хочет, чтобы Назар шел с ним.

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"Я говорю: "Я не пущу тебя одного, как ты бы меня одного не пустил. Идем вместе". Так и пошли. Илья постоянно волновался за меня, что я пошел за ним. Я пошел присматривать за ним, поэтому чувство вины меня не покидает и не покинет никогда. У меня на войне было одно задание, и я его не выполнил. С этим живу", – рассказал танцор в интервью YouTube-каналу "ТиКиїв".

Брат Назара Грабара погиб - что известно

В декабре 2022 года стало известно, что на фронте погиб Илья Грабар. Тогда сам Назар получил ранение и оказался в больнице.

15 сентября 2023 года Назар Грабар показал последнее видео со своим братом.

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