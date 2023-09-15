Танцор, который тоже защищал Украину на фронте, был очень растроган, когда увидел последние кадры со своим братом.

Танцор Назар Грабар, который стал звездой во время сотрудничества с Лободой и ушел на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины, заставил своих подписчиков плакать. Он показал последнее видео со своим братом, погибшим в бою с оккупантами.

Грабар и не думал, что сможет увидеть кадры последнего дня жизни своего родственника. Впрочем, его сослуживцы нашли телефон погибшего.

"Ребята из моего подразделения нашли телефон моего брата. Это тот же день, тот же бой... Только посмотрите на этого титана! Никакого сомнения! Я мечтаю иметь такую смелость, которую имел мой брат! Его улыбка придавала сил всем ребятам", - написал Грабар.

На видео брат танцора улыбался и шутил, сидя в окопе вместе с сослуживцами. Грабар отметил, что родственник навсегда останется в его сердце.

"Я люблю тебя, брат! Ты мой ангел-хранитель! Грабар Илья, позывной "Панама", командир 2 отделения. Навсегда в строю! Навсегда в моем сердце!" - добавил танцор.

В комментариях пользователи сочувствуют артисту и пишут:

"Какой молодой красавец, герой! Сколько жизни в этом мужчине! Вечная память"

"Слава Герою!"

"Невыразимое сожаление, печаль, злость, отчаяние, боль от понимания того, что гибнут такие люди. Сил родным".

Напомним, о смерть брата Грабаря стало известно в декабре 2022 года. Тогда сам танцор получил ранение, его забрали в больницу. А его брат оставался на позициях, они воевали вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: