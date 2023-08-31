Танцор признает, что однажды он едва не сорвался и хотел поднять на избранницу руку.

Танцор Назар Грабар, которого певица Даша Астафьева называла одним из секс-символов ВСУ, впервые рассказал о том, почему развелся со своей женой. Артист состоял в отношениях с Екатериной Кузьменко, перед полномасштабной войной РФ против Украины они разъехались. А уже после 22 февраля 2022 года Грабар и его жена решили официально расторгнуть брак.

В интервью Алине Шаманской танцор признался, что он дважды терял самоконтроль во время ссор с избранницей. В последний раз он едва не сорвался и понял, что им нужно расставаться.

"Я не поднял руку, но у меня появилось желание. И я просто посмотрел, а человек испугался. У нее был такой животный страх за свою жизнь, в этот момент я увидел это, что-то у меня на лице написано было. И мне стало страшно за то, что я подниму руку, я такого не хочу", - пояснил Грабар.

Артист признал, что решение о разводе давалось ему тяжело. Он понимал, что шансов сохранить отношения у них уже нет. Но Грабар все равно уважает свою бывшую и хочет, чтобы у нее все было хорошо.

"Жестко трудно... Я сделал больно. Эмоции не проходят бесследно, я все еще дорожу этим человеком и хочу, чтобы у нее было все хорошо. Но я сам понимаю, что я не могу дать то, чего человек хочет", - рассказал артист.

По словам танцора, во время разрыва отношений нужно сохранять холодный разум, но это довольно трудно. Грабар не скрывает, что он не мог сделать свою бывшую жену счастливой, эта ситуация была для него очень неприятной.

Сейчас же танцор не нашел новую любовь. Он иногда ходил на свидания с девушками, однако никакого продолжения эти встречи не получили. Грабар объяснил, что у него нет времени на создание отношений. Кроме этого, он не скрывает, что сейчас не может давать любовь, ведь несчастлив.

Грабар и Кузьменко - что известно об их отношениях

Танцор и его бывшая начали встречаться много лет назад. Вместе они работали в команде Светланы Лободы. В 2018 году Грабар и Кузьменко поженились.

Сейчас танцовщица продолжает работать в команде певицы. А Грабар в начале полномасштабной войны РФ против Украины пошел защищать родину. На фронте он получил ранения, а его брат, воевавший вместе с ним, погиб. Напомним, ранее Грабар рассказал, что ему предлагали "помочь" с выездом за границу.

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