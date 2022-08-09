По словам военнослужащего, каждый раз он пытался объяснить своей возлюбленной, почему он сейчас настолько популярен.

Украинский военный Артур Тураев не только настоящий защитник Родины, но и популярный тиктокер. С начала войны он обрел большую популярность среди девушек. Аудитория в его социальных сетях составляет 95% девушек и всего 5% мужчин.

Конечно, такая внезапная популярность сказалась на его отношениях с девушкой. Тураев в интервью ЖВЛ признался, что возлюбленная очень его ревновала, но каждый раз он пытался ей объяснить, почему так происходит.

А чтобы доказать ей свою любовь, он и вовсе в апреле 2022 года повел ее под венец. Они расписались в джинсах, белых футболках и кожаных куртках. Парень отметил, что решение создать семью было обдуманным.

"В прошлом году мы планировали (сыграть свадьбу, - УНИАН) именно этим летом. И я не хотел потерять этот шанс. Вдруг со мной что-то случится. Я не хочу, чтобы у нее (возлюбленной, - УНИАН) остались плохие воспоминания. А так она будет помнить меня всю жизнь, если что-то произойдет", - сказал Тураев.

Напомним, ранее секс-символ Тураев рассказал о девушке, войне в Украине и о мести за убийства друзей.

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