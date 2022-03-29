Артур Тураев дал откровенное интервью.

Украинский военный Артур Тураев, которого окрестили главным секс-символом на передовой, дал откровенное интервью Славе Демину.

В интервью он приоткрыл завесу не только личной жизни, но и войны в Украине.

Артур Тураев о войне в Украине

Артур рассказал, что защищает нашу страну еще с 2014 года. Он был и возле Донецкого аэропорта, и возле Авдеевки, и в других местах, где были активные боеве действия. Из последних "спецопераций" он вспомнил ситуацию недельной давности, когда они "приехали по адресу".

"Нам поступила информация о том, что диверсионная группа имеет свой штаб по одному из адресов в Киев. Мы выехали туда. Сработали удачно. При этом все остались живыми", - сказал Тураев.

Артур Тураев о мести за убийства друзей

Оказывается, что семеро очень близких друзей Артура погибли на войне. Он ответил на вопрос Демина превратилась ли для него война в месть.

"Когда мы отрабатываем какую-то задачу на эмоциях, она может выйти из-под контроля. Мы профессиональные военные, которые всегда учились сдерживать свои эмоции. Это не месть, это мой профессиональный долг", - сказал Артур.

При этом он уточнил, что был в шоке, когда узнал о смерти своих друзей. Долгое время он отказывался в это верить, у него было чувство, что от него оторвали кусок чего-то.

Артур Тураев о девушке

Военный рассказал, что вывез свою девушку из-под Киева в более безопасное место. И пока он защищает нашу страну на передовой, она занимается волонтерством.

Также он добавил, что ему приятно, когда люди называют его секс-символом. Но это не является для него приоритетом.

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