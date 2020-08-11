"Сделали трепанацию черепа": появились подробности состояния исполнительницы хита "Ягода-малина"

Сейчас за жизнь артистки борются врачи.

Состояние звезды советской эстрады, исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой оценивается как критическое.

Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что певицу обнаружила в квартире в Москве ее дочь еще 8 августа.

Читайте также28-летняя звезда сериала "Кадетство" избил приехавших к нему врачей

"Валентина и ее муж находились в состоянии сильного опьянения. Пришлось даже вызывать наркологичку", - сообщают СМИ.

Уже в больнице медики диагностировали у артистки сильнейшую черепно-мозговую травму и отек мозга. Ей провели трепанацию черепа.

Правоохранители выясняют, как певица получила столь тяжелую травму. "По одной из версий, ее избил муж, Юрий Фирсов. Его должны допросить в ближайшее время", - пишут журналисты.

Валентине Легкоступовой 54 года. У певицы есть дочь Анетта и сын Матвей. Третьим мужем звезды этим летом стал профессиональный яхтсмен Юрий Фирсов.

Свой хит "Ягода-малина" артистка записала в 1987-м году.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram