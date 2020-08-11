"Сделали трепанацию черепа": появились подробности состояния исполнительницы хита "Ягода-малина"
11:18, 11 августа 2020Звезды
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Сейчас за жизнь артистки борются врачи.
Легкоступову нашли в Москве с пробитой головой / фото instagram.com/legkostupovavalentina
Состояние звезды советской эстрады, исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой оценивается как критическое.
Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что певицу обнаружила в квартире в Москве ее дочь еще 8 августа.
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"Валентина и ее муж находились в состоянии сильного опьянения. Пришлось даже вызывать наркологичку", - сообщают СМИ.
Уже в больнице медики диагностировали у артистки сильнейшую черепно-мозговую травму и отек мозга. Ей провели трепанацию черепа.
Правоохранители выясняют, как певица получила столь тяжелую травму. "По одной из версий, ее избил муж, Юрий Фирсов. Его должны допросить в ближайшее время", - пишут журналисты.
- Валентине Легкоступовой 54 года. У певицы есть дочь Анетта и сын Матвей. Третьим мужем звезды этим летом стал профессиональный яхтсмен Юрий Фирсов.
- Свой хит "Ягода-малина" артистка записала в 1987-м году.
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