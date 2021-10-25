Людмила Балан поделилась с поклонниками ярким снимком.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя Людмила Балан опубликовала новое яркое фото и спровоцировала новые слухи о свадьбе сына с певицей Тиной Кароль.

Снимком она поделилась в своем Instagram.

"Время, потраченное на удовольствие, на самом деле не потрачено зря", – подписала она фото.

На снимке Людмила Балан позирует в коротком белом платье, которое подчеркивает ее фигуру.

Читайте также"Свобода": Евгения Власова обрадовалась вылету из шоу "Танцы со звездами""Дaн и Тина счастливы вместе. Злые языки ничего не могут с ними поделать", "Какая красивая свекровь у Тины! Данчику повезло и с женой, и с мамой! Какие вы все красивые, загляденье! Скорее бы увидеть ваши фотографии со свадьбы деток! Уверена, вы там шикарная!", "Вы очень мудрая и позитивная!", "Какая красивая и милая", – отреагировали пользователи в комментариях.

Ранее Людмила Балан показала фото со свадьбы и растрогала фанатов Тины Кароль, а также восхитила поклонников новым милым снимком и мудрым советом к нему.

Тина Кароль и Дан Балан

В девятом и 10-м сезонах шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан занимал кресло судьи. Зрители шоу предполагали, что у него роман с коллегой по шоу Тиной Кароль.

В сети даже создали фан-страницу пары под названием "ДанТина".

В мае 2021 года продюсер шоу "Голос країни" на "1+1" Владимир Завадюк заявил, что романтические отношения между Кароль и Баланом были придуманы им ради рейтинга.

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Автор: Виолетта Орлова