Поклонники певицы хотели бы видеть ее в паре с Даном Баланом.

Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила Балан в годовщину свадьбы поделилась редкими семейными кадрами с мужем Михаем Баланом.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Годовщина свадьбы… День, полный воспоминаний и радости! 43 года назад сегодня ты был женихом, а я – невестой, – написала она в подписи к снимкам. – Ты заставляешь меня забыть страх, я могу быть маленькой рядом с тобой".

Как известно, супруг Людмилы Михай Балан – дипломат. Помимо певца Дана Балана у них есть еще дочь Сандра Балан.

Читайте также63-летняя мама Дана Балана в образе наездницы восхитила сеть (фото)"Вы так похожи на Тину (Кароль)! Надеюсь, Тина и Дaн однажды отпразднуют", "Как же это прекрасно, когда женщина через 43 года может говорить такие слова о своем мужчине. Поздравляю", "Какая красивая пара. Надеюсь, мы и от Дана с Тиночкой дождемся", "Пусть и дальше ваша семья будет самой крепкой, идеальной, с которой и дальше будут брать пример и стремиться построить такие же отношения", "Поздравляем. Если любовь есть между людьми, это навсегда", "Счастливых долгих лет вместе! Вы такие классные", – отреагировали поклонники.

Ранее Людмила Балана публиковала видео своих зажигательных танцев на свадьбе в Румынии.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова