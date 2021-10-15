Людмила Балан поздравила свою маму с 89-летием.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя Людмила Балан трогательно поздравила близкого человека с днем рождения. Ее маме исполнилось 89 лет.

По этому случаю Людмила Балан опубликовала в своем Instagram ролик с мамой и посвятила ей стихи.

"Я чувствую себя самым счастливым ребенком, потому что могу сказать: "Я иду домой к маме", – подписала она ролик.

А в стихах есть такие строчки: "Когда я прихожу домой, мама, ты согреваешь меня сердцем".

Читайте такжеНестареющая мама Дана Балана в бикини свела сеть с ума (фото)"Желаю много лет! Сегодня твой день, мама, кланяюсь и благодарю!" – добавила Людмила Балан.

Напомним, в годовщину свадьбы Людмила Балан поделилась редкими семейными кадрами с мужем Михаем Баланом.

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Автор: Катерина Шварц