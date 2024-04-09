Нашла ли нового бойфренда певица?

Певица Санта Димопулос, которая недавно приехала в Киев из ОАЭ и рассказала, что разводится со своим супругом, бизнесменом Игорем Кучеренко, вновь пообщалась с поклонниками.

У артистки спросили, хотела бы она сейчас новых отношений и снова выйти замуж. Санта ответила, что на данный момент погрузилась в саморазвитие, а любовь в ее жизнь придет в самый неожиданный момент.

"Да вы что? Я только вышла из отношений, какое замужество? Если честно, я даже не думаю об этом. Я занимаюсь собой, своим развитием, я пока хочу быть в отношениях с собой, когда этого не ждешь", - отметила исполнительница.

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Она добавила, что сейчас ее сердце абсолютно свободно и пошутила, что она сама себе бойфренд.

Кроме того, Димопулос оветила на слухи, что развелась с Кучеренко из-за измен с его стороны.

Певица сказала, что, к счастью, ни разу в своей жизни она не переживала измену.

Заметим, Санта Димопулос воспитывает двоих детей – сына Даниэля от Андрея Джеджулы и дочь Софию от экс-мужа Игоря Кучеренко.

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала о проблемах со здоровьем дочери.

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