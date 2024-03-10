Она ждет рекомендаций врачей.

Украинская певица Санта Димопулос рассказала о плохом самочувствии своей дочери Софии. 4-летней девочке стало плохо.

Об этом сама Санта сообщила сегодня, 10 марта, у себя в Instagram. Она опубликовала фото Софии на диване и описала симптомы, которые не дают покоя дочери.

"Болеем...Вчера температура была 39,6. Сбивали лекарствами. Кашель, насморк, глазки слезятся...Ждем врача", - написала она.

Видео дня

Что посоветовали врачи и как сейчас чувствует себя София - Санта больше не написала.

К слову, недавно сама Димопулос вернулась из больницы. Ей делали операцию в Швейцарии по удалению диастаза, который появился на животе после рождения дочери и мешал ей. Она долго готовилась к хирургическому вмешательству и искала специалистов 2 года. Однако после операции писала, что когда действие обезболивающих проходит, то сильно все болит. Вставать с постели самостоятельно она в первый день не могла. Но теперь вернулась домой и проходит реабилитационный период.

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук рассказывала о проблемах со здоровьем младшего сына Никиты. Мальчику было плохо, его сильно тошнило и была слабость.

Вас также могут заинтересовать новости: